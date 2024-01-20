Редкая Subaru, созданная в честь чемпионства в WRC, выставлена на аукцион

На онлайн-площадке Cars and Bids на продажу выставлен автомобиль Subaru Impreza WRX 22B STI 1998 года. Эта машина была создана в 1998 году в честь 40-летия выступлений Subaru в чемпионате мира по ралли и третьего подряд титула японской марки в WRC. Модификация выпущена тиражом 424 экземпляра, все они были раскуплены в течение 48 часов.

Subaru Impreza WRX 22B STI Фото: carsandbids.com

Под капотом у выставленной на продажу машины 2,2-литровый турбированный двигатель, совмещённый с 5-ступенчатой трансмиссией. Мощность силовой установки — 276 лошадиных сил, но считается, что в определённых условиях она способна выдавать и 350. Автомобиль обладает чуть более широким кузовом, чем у стандартной Impreza, задним антикрылом и тормозами Brembo.

Интерьер Subaru Impreza WRX 22B STI Фото: carsandbids.com

Торги завершатся 25 января. На данный момент самая высокая ставка составляет $ 100 тыс.

Напомним, ранее на аукционе RM Sotheby’s с молотка ушли две раллийные машины Себастьена Лёба. На одной из них он выступал на «Дакаре», а на другой побеждал в WRC.