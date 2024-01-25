Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джеймс Эллисон рассказал, чем «Ред Булл» вызывает у него восхищение

Джеймс Эллисон рассказал, чем «Ред Булл» вызывает у него восхищение
Аудио-версия:
Комментарии

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился мнением о том, что «серебряные стрелы» будут всеми силами пытаться догнать «Ред Булл» в Формуле-1.

«На самом деле, это очень весело. Не так весело, как побеждать, но ты должен любить спорт в целом. Это включает в себя то, что тебя обыгрывают, когда ты недостаточно хорошо поработал.

Я думаю, что одна из вещей, вызывающих восхищение в нынешних выступлениях «Ред Булл», заключается в том, что они мужественно выполняли свою задачу на протяжении довольно длительного периода.

Сейчас они наслаждаются плодами своего труда. Это всегда американские горки, когда ты возлагаешь большие надежды, но получаешь пощёчину от гоночных богов, а затем снова собираешься, чтобы сделать рывок.

Я надеюсь, что этот путь наверх будет крутым, сильным и безопасным, но будет очень весело двигаться наверх с любой возможной скоростью, чтобы дать нашим соперникам отличный бой», – приводит слова Эллисона Motorsport.

Как влюбить человека в гонки?
Гоночный болид знаменитой команды — твой! Справишься с ролью механика?
Гоночный болид знаменитой команды — твой! Справишься с ролью механика?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android