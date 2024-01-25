Джеймс Эллисон рассказал, чем «Ред Булл» вызывает у него восхищение

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился мнением о том, что «серебряные стрелы» будут всеми силами пытаться догнать «Ред Булл» в Формуле-1.

«На самом деле, это очень весело. Не так весело, как побеждать, но ты должен любить спорт в целом. Это включает в себя то, что тебя обыгрывают, когда ты недостаточно хорошо поработал.

Я думаю, что одна из вещей, вызывающих восхищение в нынешних выступлениях «Ред Булл», заключается в том, что они мужественно выполняли свою задачу на протяжении довольно длительного периода.

Сейчас они наслаждаются плодами своего труда. Это всегда американские горки, когда ты возлагаешь большие надежды, но получаешь пощёчину от гоночных богов, а затем снова собираешься, чтобы сделать рывок.

Я надеюсь, что этот путь наверх будет крутым, сильным и безопасным, но будет очень весело двигаться наверх с любой возможной скоростью, чтобы дать нашим соперникам отличный бой», – приводит слова Эллисона Motorsport.