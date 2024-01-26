Автодром «Игора Драйв» примет зимний спортивный фестиваль

10 февраля на автодроме пройдёт спортивно-массовый зимний фестиваль «Игора Драйв». Это большой праздник спорта, который объединит два главных спортивных события зимы: чемпионат России по ралли-рейдам баха «Россия – Северный лес» и забег «Лыжня России».

Гонка «Россия – Северный лес» — это единственная баха, которая проходит зимой. Участники покоряют бездорожье по снегу и льду в сложных погодных условиях, что делает гонку зрелищной и интересной. Гонка пройдёт с 8 по 11 февраля. Скоростные участки протяжённостью более 100 км будут проложены по дорогам Выборгского и Приозёрского районов. Автодром «Игора Драйв» приглашает зрителей 10 февраля, когда один из спецучастков будет проходить на территории автодрома.

Болельщики смогут наблюдать за гонкой с естественной трибуны. В сервис-парке гости увидят, как сильнейшие автогонщики мира готовятся преодолевать сложные участки трассы, поближе рассмотрят гоночную технику, на которой спортсмены ставят рекорды в экстремальных условиях. Это прототипы повышенной проходимости и основательно переработанные и усовершенствованные автомобили, специально подготовленные для движения по снегу и льду. Для зрителей будет работать комментатор.

В этот же день, 10 февраля, автодром «Игора Драйв» станет главной площадкой проведения «Лыжни России» – самого массового спортивного мероприятия в стране. В 2024 году гонка приурочена к 80-летию со Дня снятия блокады Ленинграда. Принять участие в лыжном заезде могут взрослые и дети, как любители, так и профессионалы. У участников будет возможность прокатиться на лыжах по главной гоночной трассе автодрома. Подъёмы, спуски и связки поворотов смогут оценить все любители лыжного спорта. На выбор несколько дистанций разной протяжённости: 5 и 10 км для взрослых, а также 2 км для детей.

Вход на территорию автодрома с посещением бахи «Россия – Северный лес» и лыжной гонки свободный. Для участия в «Лыжне России» необходима предварительная регистрация.

Дополнят программу фестиваля другие зимние активности «Игора Драйв»: прокатный картинг, курсы зимнего контраварийного вождения, экскурсии по автомузею и туры по автодрому. Будут работать полевая кухня и фуд-траки.