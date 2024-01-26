Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен сравнил себя с гонщиками старого поколения на примере конфликта с Ники Лаудой

Ферстаппен сравнил себя с гонщиками старого поколения на примере конфликта с Ники Лаудой
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своей перепалке с трёхкратным чемпионом мира Ники Лаудой в 2016 году.

Тогда Лауда, занимавший пост в руководстве «Мерседеса», посоветовал молодому Ферстаппену обратиться к психотерапевту, на что Макс ответил приглашением сделать это вместе.

«Мы все должны иметь немного чувства юмора, не правда ли? Гонщики старого поколения всегда были открытыми и прямолинейными, и мне это очень нравится, потому что я сам такой же.

Я всегда говорю только то, что думаю. Если кто-то что-то говорит в мой адрес, я отвечаю», – приводит слова Ферстаппена The Times.

Напомним, в минувшем сезоне Макс Ферстаппен досрочно завоевал свой третий титул чемпиона мира в классе Формулы-1.

Материалы по теме
«Это не может длиться вечно». Ферстаппен сомневается в своём доминировании в будущем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android