«Это не может длиться вечно». Ферстаппен сомневается в своём доминировании в будущем

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», выразил мнение, что ему и команде будет трудно повторить успех минувшего сезона Формулы-1, где они смогли побить большое количество рекордов и завоевать все главные трофеи.

«Это не может длиться вечно, я понимаю это. Сезон, который мы провели, был действительно невероятным, мы продемонстрировали лучшие показатели в истории Формулы-1 с точки зрения статистики и разных рекордов. Поэтому я понимаю, насколько трудно будет попытаться добиться большего. Начиная с этого момента, мне просто следует быть осторожным со своими ожиданиями. Это то, о чём я должен постоянно напоминать себе», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1 со ссылкой на The Times.