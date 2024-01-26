Названы 3 кандидата на замену Карлосу Сайнсу в «Феррари»

Ситуация с отсутствием продления контракта между пилотом Карлосом Сайнсом и командой «Феррари» вряд ли будет решена в ближайшее время. Об этом информирует Corriere della Sera. Действующее соглашение Сайнса со «Скудерией» истекает в конце 2024 года.

Сообщается, что в случае невозможности договориться с испанцем «Феррари» обратит внимание на Александера Албона из «Уильямса», Ландо Норриса из «Макларена» и Пьера Гасли из «Альпин».

Отметим, что ранее другое издание, La Repubblica, сообщило иную информацию. По его сведениям, Сайнс и «Феррари» договорятся о новом контракте в ближайшее время, а продолжительность соглашения составит по крайней мере два года.

В прошлом сезоне Формулы-1 Карлос занял седьмое место в обще зачёте пилотов, набрав 200 очков.