Джеймс Ваулз рассказал, что делает Льюиса Хэмилтона невероятным пилотом

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне, с которым работал вместе в «Мерседесе».

«У Льюиса целая масса природного таланта. В нём есть такая черта, что в первой тренировке он похож на осьминога за рулём. Он изучит все доступные настройки и что-нибудь изменит. Это то, что делает его по-настоящему невероятным пилотом.

Был случай, когда симулятор подсказывал нам, что в Бразилии мы должны использовать седьмую передачу на одном из участков, и Росберг поступил именно так. Что касается Льюиса, то он ехал на шестой передаче и выиграл там десятую секунды. Нико увидел эти данные только в конце сессии.

Льюис любит всё оптимизировать. У него отличное чутьё на то, чтобы внести правильные изменения по ходу сессии. У него нет проблем с исследованием границ. В начале его карьеры это часто заканчивалось тем, что он сходил с дистанции в первом повороте. Он пытался найти предел торможения, и порой для него всё заканчивалось вылетом.

Всего за несколько кругов он способен понять пределы возможностей машины, и что можно изменить в лучшую сторону, чего бы это ему ни стоило. Он знает, как настроить машину нужным образом.

В этом были и свои недостатки. Часто его болид менялся так быстро, что вы начинали теряться. Конечно, получая данные по ходу сессии, вы знаете, как повысить показатели. Вот почему вы часто видите, как Льюис сначала немного отходит назад, а затем совершает рывок вперёд, потому что он понял, что нужно делать. Он способен на это в таких ситуациях, где другим гонщикам это не по силам», — приводит слова Ваулза Racingnews365.