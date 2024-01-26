Глава «Макларена» высказался о новом контракте Ландо Норриса

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал продление контракта британской команды с пилотом Ландо Норрисом.

«Я рад подтвердить продление нашего партнёрства с Ландо по многолетнему контракту после 2025 года. Это отражает приверженность и уверенность, которые мы имеем друг к другу, а также наше общее стремление снова выиграть чемпионство в будущем.

Ландо вырос как гонщик и личность с тех пор, как присоединился к «Макларену» в 2017 году. Он произвёл впечатление в прошлом сезоне, сыграв важную роль в нашем прогрессе на протяжении всего года, обеспечив семь подиумов во многих фантастических гонках.

Наряду с Оскаром (Пиастри) наша захватывающая пара гонщиков сыграет важную роль в достижении нашей цели – продвинуться вперёд на стартовой решетке. Они произвели впечатление в своём первом совместном сезоне, и я с нетерпением жду продолжения упорной работы с ними обоими в этом захватывающем путешествии», – приводит слова Стеллы пресс-служба «Макларена».