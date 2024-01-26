В Финляндии едва не возбудили уголовное дело из-за подруги Боттаса

В финских СМИ получила огласку история четырёхлетней давности, в которой главным фигурантом выступила подруга бывшего пилота Формулы-1 Валттери Боттаса австралийка Тиффани Кромвелл.

По информации Helsingin Sanomat, пара прибыла в Хельсинки в марте 2020 года на частном самолёте, однако в то время правительство Финляндии из-за пандемии COVID-19 уже ввело жёсткие ограничения, распространявшиеся на всех иностранных граждан, и из-за пределов страны было разрешено возвращаться только обладателям финских паспортов и членам их семей. Тем не менее Кромвелл смогла пройти пограничный контроль.

Тем не менее, как пишет издание, Кромвелл удалось пересечь границу благодаря ходатайству одного из высокопоставленных представителей пограничного командования, что вызвало недовольство остальных офицеров подразделения погранохраны Хельсинки. О факте нарушения профессиональной этики впоследствии стало известно благодаря анонимному письму командованию Пограничной охраны Финляндии.

Впоследствии точно установить законность пересечения Кромвелл границы Финляндии так и не удалось, однако результаты внутреннего расследования, проведённого Пограничной охраной минувшей осенью, были направлены в Министерство внутренних дел страны. Там дали такую оценку этой истории: детально разобраться в случившемся затруднительно, поскольку в деле в основном фигурирует устная информация, собранная в разное время, и, следовательно, никакие дальнейшие действия предприниматься не будут.