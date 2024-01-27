Самый быстрый McLaren ушёл с молотка за $ 2 млн. Он разгоняется до 400 км/ч

На аукционе RM Sotheby’s, который прошёл в городе Финикс, штат Аризона редкий McLaren Speedtail продан за $ 2 млн. Это гибридный спорткар, выпущенный тиражом 106 экземпляров, который в данный момент остаётся самым быстрым серийным McLaren, сертифицированным для дорог общего пользования. Отметим, что изначально Speedtail стоил дороже — в 2018-м McLaren продавана их за £ 2,1 млн ($ 2,7 млн по курсу на ноябрь того года).

McLaren Speedtail Фото: rmsothebys.com

McLaren Speedtail впервые был представлен в 2020 году. Под капотом у автомобиля 4-литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью 723 лошадиные силы, совмещённый с 312-сильным электромотором — над ним работали инженеры из команды McLaren в Формуле-Е. В общей сложности силовая установка Speedtail выдаёт 1035 сил.

McLaren Speedtail Фото: rmsothebys.com

По данным McLaren, Speedtail разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, а его максимальная составляет 403 км/ч. Это примерно на 15 км/ч выше максимальной скорости легендарного McLaren F1 (388 км/ч), что делает Speedtail самым быстрым серийным автомобилем марки.

McLaren Speedtail Фото: rmsothebys.com

Добавим, что рекорд стоимости автомобиля McLaren на аукционе был установлен в августе 2021 года, когда на торгах Gooding & Company за $ 20,4 млн с молотка ушёл редкий McLaren F1 1994 года.