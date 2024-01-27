Хаккинен призвал не торопиться отдавать трофеи нового сезона «Ред Булл» и Ферстаппену

Бывший пилот Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о том, что многие болельщики и эксперты заранее пророчат пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену чемпионский титул в сезоне-2024.

«Давайте обратимся к истории Формулы-1. Сколько раз каким-нибудь командам или гонщикам пророчили победу в сезоне ещё до начала первых тестов, а затем они не становились таковыми? Думаю, что таких примеров немало.

Не поймите меня неправильно: я тоже считаю, что «Ред Булл» и, в частности, Макс Ферстаппен будут главными хедлайнерами сезона, но не следует с уверенностью вручать им трофеи до того, как будет пройден хотя бы один метр дистанции», — приводит слова Хаккинена Bild.

Напомним, в минувшем сезоне Макс Ферстаппен досрочно завоевал свой третий подряд титул чемпиона мира.