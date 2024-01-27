Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Украинский гонщик отказался от выступления в ралли, узнав об участии россиян

Украинский гонщик отказался от выступления в ралли, узнав об участии россиян
Комментарии

Украинский гонщик Вадим Притуляк отказался от участия отказался от участия в гонке Abu Dhabi Baja Challenge, состоявшейся сегодня, 27 января, в Абу-Даби (ОАЭ).

По словам Притуляка, он дал своё согласие на соревнования, однако позже узнал о присутствии на гонке представителей России, допущенных до участия под национальным флагом, что стало причиной для его отказа.

Отметим, что победитель «Дакара-2017» Сергей Карякин стал вторым, отстав от победителя на 12 секунд. По словам самого гонщика, занять первое место ему помешали два штрафа.

Материалы по теме
Чемпион «Дакара» Сергей Карякин выступил на гонке в Абу-Даби под российским флагом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android