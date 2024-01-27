Украинский гонщик отказался от выступления в ралли, узнав об участии россиян

Украинский гонщик Вадим Притуляк отказался от участия отказался от участия в гонке Abu Dhabi Baja Challenge, состоявшейся сегодня, 27 января, в Абу-Даби (ОАЭ).

По словам Притуляка, он дал своё согласие на соревнования, однако позже узнал о присутствии на гонке представителей России, допущенных до участия под национальным флагом, что стало причиной для его отказа.

Отметим, что победитель «Дакара-2017» Сергей Карякин стал вторым, отстав от победителя на 12 секунд. По словам самого гонщика, занять первое место ему помешали два штрафа.