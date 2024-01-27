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Стал известен полный список пилотов, за которыми следят в «Ауди»

Стал известен полный список пилотов, за которыми следят в «Ауди»
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Немецкая компания «Ауди» раскрыла полный список пилотов, которых бы концерн хотел бы подписать в свой коллектив перед приходом в Формулу-1 в 2026 году.

По информации F1Oversteer, немцы возлагают большие надежды на то, чтобы подписать себе в состав французов Пьера Гасли, Эстебана Окона (оба «Альпин»). При этом в «Ауди» также ценят пилота «Уильямса» Александера Албона и испанца Карлоса Сайнса, выступающего за «Феррари».

Напомним, в конце октября прошлого года в «Ауди» анонсировали начало сотрудничества с «Заубером», который выступал в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». Кооперация начнётся с сезона-2026.

Отметим, «Заубер» в ближайшие два года будет носить название «Стейк». С 2026 года данный коллектив станет заводской командой немецкой компании «Ауди».

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