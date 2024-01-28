Источник: «Стейк» не намерен продлевать контракты Боттаса и Чжоу на 2025 год

Команда Формулы-1 «Стейк» не заинтересована в продолжении сотрудничества со своими действующими боевыми пилотами, финном Валттери Боттасом и китайцем Гуаньюем Чжоу, в 2025 году, сообщает издание Blick.

По информации ресурса, на ситуацию может повлиять действующий пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший, в котором «Заубер», как сообщалось ранее, заинтересованы.

Напомним, в минувшем сезоне «Альфа Ромео» (ныне «Стейк») заняла девятое место в Кубке конструкторов. Боттас занял 15-е место в личном зачёте, набрав 10 очков. Чжоу стал 18-м с 6 очками.

Ранее стал известен полный список пилотов, за которыми следят в «Ауди».