Новый президент Аргентины Милей может не выделить деньги на этап MotoGP в 2024-м

Аргентинский этап MotoGP, который должен стать третьим этапом сезона 2024 года, находится под угрозой отмены из-за финансовых трудностей, сообщает Motorsport.com.

Гонка, проходящая на трассе «Термас-де-Рио-Хондо» в Северной Аргентине, является одним из основных этапов календаря премьер-класса с 2014 года. В расписании на 2020 и 2021 годы он не значился из-за пандемии COVID-19 и разрушительного пожара, который способствовал перестройке паддока в 2021 году.

Вернувшись в строй в 2022 году, мероприятие оказалось под серьезной угрозой отмены всего за несколько недель до его проведения. Как сообщает Motorsport, сокращение бюджета, проведенное новым президентом страны Хавьером Милеем, серьезно угрожает будущему соревнований.

Аргентинское правительство выделяет значительные средства на проведение гонок, которые Милей, вероятно, считает неоправданными, учитывая серьезные сокращения, которые он проводит в других отраслях. В случае отмены соревнований останется трехнедельный перерыв между ГП Португалии в конце марта и ГП Америки в середине апреля.