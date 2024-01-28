Хэмилтон: поул в Венгрии был особенно приятным, потому что я скучал по этому

Пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон высказался о своей победе в квалификации Гран-при Венгрии 2023 года, которую он вырвал у голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл», опередив его на три тысячных секунды.

«Ценю ли я [последний] поул в Будапеште сильнее, чем несколько лет назад? Конечно. Потому что как бы вы ни старались ценить всё, когда что-то идёт не так, когда у вас трудные времена, вы действительно способны ценить.

Многие из нас переболели [коронавирусом] и на время потеряли вкус. После выздоровления вы цените вкус гораздо больше. Поэтому логично, что поул в Венгрии показался мне крайне приятным, особенно учитывая то, что я так долго скучал по этому», — приводит слова Хэмилтона издание Formule1.