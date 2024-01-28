Хэмилтон – о начале карьеры: в 22 года я был сентиментальным ребёнком

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», звёздный британец Льюис Хэмилтон высказался о своём становлении за период выступлений в «королевских гонках».

«Какая разница между тем временем и настоящим? 16 лет (смеётся). В 2007 году мне было всего 22 года, и я был сентиментальным ребёнком. Я ещё мало знал о мире и мало путешествовал. Вы по-прежнему открываете себя и то, кем хотите быть.

Сегодня я знаю, кем хочу быть, и знаю, чего хочу от жизни. В любом случае, я гораздо счастливей, чем тогда», — приводит слова Хэмилтона издание Formule1.

Напомним, Хэмилтон дебютировал в Формуле-1 в 2007 году и занял второе место в свой дебютный сезон.

Ранее Мика Хаккинен сказал, что должен сделать «Мерседес» ради чемпионства в Ф-1.