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Эксперт назвал пару пилотов Ф-1, карьера одного из которых в 2024 году может закончиться

Эксперт назвал пару пилотов Ф-1, карьера одного из которых в 2024 году может закончиться
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Авторитетный британский обозреватель Питер Уиндзор высказал мнение, что карьере в Формуле-1 Даниэля Риккардо или Юки Цуноды в конце года может прийти конец. Оба гонщика выступают в Visa Cash App RB (бывшая «Альфа Таури»).

«Меня интересует противостояние Даниэля Риккардо и Юки Цуноды. Фактически, если Юки не превзойдёт Даниэля, я бы сказал, что его карьере, вероятно, придёт конец. И в равной степени, если Даниэль не превзойдёт Юки, его карьере тоже, вероятно, будет конец. Так что от этих двоих многое зависит. При этом, как мне кажется, машина команды, вероятно, будет неплохой», — сказал Уиндзор на канале Cameron F1 в YouTube.

Ранее ведущая телеканала Sky Sports Натали Пинкхэм вспомнила об интервью с Риккардо.

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