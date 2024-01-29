«Никогда не забуду». Журналистка — о словах Даниэля Риккардо, поразивших её

Ведущая телеканала Sky Sports Натали Пинкхэм вспомнила об интервью с пилотами Формулы-1, которые поразили её больше всего. Одним из таких был разговор с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо.

«Я никогда не забуду, как Даниэль Риккардо сказал мне что-то после ужасной гонки. Он потерпел крушение в многообещающем заезде. Я сказала: «Мне очень жаль!» А он ответил: «Почему ты сожалеешь?» Мой плохой день лучше, чем хороший день большинства людей. Мне так повезло делать то, что я делаю. Пожалуйста, не извиняйся». Тогда я подумала: «Какая легенда!»

Болельщики хотят видеть чистые эмоции, не так ли? Каждому хочется знать, что они чувствуют в непростые моменты. Но последнее, чего они, вероятно, хотят в таких ситуациях, это микрофон, сунутый им под нос», — приводит слова Пинкхэм PlanetF1.