Валттери Боттас показал, как насыщенно прошли его последние несколько дней

Пилот «Стейк» Валттери Боттас разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками новыми фото и видео. Финский гонщик показал, как провёл последние несколько дней.

«Последние несколько дней», — написал Боттас.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Валттери занял 15-е место в общем зачёте пилотов, набрав 10 очков. Его товарищ по команде Гуаньюй Чжоу стал 18-м с шестью очками. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

Ранее сообщалось, что «Стейк» якобы не заинтересована в продолжении сотрудничества с Боттасом и Чжоу в 2025 году. При этом говорилось, что на ситуацию может повлиять гонщик итальянской команды «Феррари» Карлос Сайнс-младший, в котором заинтересована «Ауди».