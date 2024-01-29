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Валттери Боттас показал, как насыщенно прошли его последние несколько дней

Валттери Боттас показал, как насыщенно прошли его последние несколько дней
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Пилот «Стейк» Валттери Боттас разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками новыми фото и видео. Финский гонщик показал, как провёл последние несколько дней.

«Последние несколько дней», — написал Боттас.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Валттери занял 15-е место в общем зачёте пилотов, набрав 10 очков. Его товарищ по команде Гуаньюй Чжоу стал 18-м с шестью очками. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

Ранее сообщалось, что «Стейк» якобы не заинтересована в продолжении сотрудничества с Боттасом и Чжоу в 2025 году. При этом говорилось, что на ситуацию может повлиять гонщик итальянской команды «Феррари» Карлос Сайнс-младший, в котором заинтересована «Ауди».

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Источник: «Стейк» не намерен продлевать контракты Боттаса и Чжоу на 2025 год
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