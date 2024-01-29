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Глава «Макларена»: Норрис из той же категории, что Кими Райкконен и Михаэль Шумахер

Глава «Макларена»: Норрис из той же категории, что Кими Райкконен и Михаэль Шумахер
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Глава «Макларена» Андреа Стелла высказался о британце Ландо Норрисе, в начале этого года заключившем многолетнее соглашение с командой. Так, Стелла сравнил Норриса с легендарными чемпионами Кими Райкконеном и Михаэлем Шумахером.

«Ландо определённо стоит рядом с ними. Он из той же категории, из того же чемпионского материала, таланта, мышления и трудовой этики. Всё направлено на работу.

Однако, когда вы думаете о чемпионах, выделяется один аспект – они становятся только лучше. Настоящие чемпионы становятся лучше с каждым годом. Они вдумчивы и окружают себя лучшими людьми. Они делают всё возможное, чтобы стать лучше, а спорт стал более конкурентоспособным

Очевидно, у нас был необработанный материал, и это было понятно ещё в 2018 году. С тех пор Ландо продолжает расти. И это должно продолжаться», — приводит слова Стеллы Autosport.

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