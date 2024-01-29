Бывшая «Альфа Таури» назначила технического и гоночного директоров

Команда Формулы-1 Visa Cash App RB (бывшая «Альфа Таури») объявила о ряде назначений.

Тим Госс, ранее уволившийся из Международной автомобильной федерации (ФИА), назначен техническим директором. Отметим, что в ФИА Госс также работал техническим руководителем. До 2013 года британец работал в «Макларене», где провёл 28 лет и вместе с командой завоевал пяти чемпионских титулов.

Гийом Каттелани, имеющий за плечами 15-летний опыт работы в Формуле-1 в качестве сотрудника «Лотуса», «Макларена» и «Ред Булл», будет исполнять обязанности заместителя технического директора.

Инженер Алан Пермейн станет гоночным директором. За 34 года в Ф-1 он успел поработать в «Бенеттоне», «Рено», «Лотусе» и «Альпин», где занимал должность спортивного директора с 2012 по 2023 годы.