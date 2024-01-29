В «РБ» прокомментировали приход в команду трёх топ-специалистов

Глава команды «Виза Кэш Эпп РБ» (бывшая «Альфа Таури») Лоран Мекис прокомментировал назначение Тима Госса и Алана Пермейна на должность главы технического отдела и гоночного директора соответственно. Гийом Каттелани станет заместителем технического директора.

«Назначения Тима, Гийома и Алана дадут команде опыт побед, и я не сомневаюсь, что они помогут вывести её на новый уровень в Формуле-1.

У нас уже очень сильная и опытная группа, и привлечение таких высококлассных специалистов, как Алан, Гийом и Тим, повысит наши возможности и поможет соответствовать высоким стандартам команды как на базе, так и на трассе», — приводит слова Мекиса пресс-служба команды.