Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «РБ» прокомментировали приход в команду трёх топ-специалистов

В «РБ» прокомментировали приход в команду трёх топ-специалистов
Комментарии

Глава команды «Виза Кэш Эпп РБ» (бывшая «Альфа Таури») Лоран Мекис прокомментировал назначение Тима Госса и Алана Пермейна на должность главы технического отдела и гоночного директора соответственно. Гийом Каттелани станет заместителем технического директора.

«Назначения Тима, Гийома и Алана дадут команде опыт побед, и я не сомневаюсь, что они помогут вывести её на новый уровень в Формуле-1.

У нас уже очень сильная и опытная группа, и привлечение таких высококлассных специалистов, как Алан, Гийом и Тим, повысит наши возможности и поможет соответствовать высоким стандартам команды как на базе, так и на трассе», — приводит слова Мекиса пресс-служба команды.

Материалы по теме
Бывшая «Альфа Таури» назначила главу технического отдела и спортивного директора
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android