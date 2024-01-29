Расписание презентаций команд Формулы-1 перед сезоном-2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Все 10 команд Формулы-1 анонсировали свои презентации в преддверии старта нового сезона. Отметим, что не все коллективы покажут новые машины, часть ограничится представлением новых ливрей.

Расписание презентаций команд Ф-1

2 февраля – «Хаас»

5 февраля – «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео»)

5 февраля – «Уильямс»

7 февраля – «Альпин»

8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»)

12 февраля – «Астон Мартин»

13 февраля – «Феррари»

14 февраля – «Мерседес»

14 февраля – «Макларен»

15 февраля – «Ред Булл»

Напомним, победителем минувшего сезона стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вице-чемпионом впервые в карьере стал мексиканец Серхио Перес, также выступающий за «Ред Булл». Замкнул тройку сильнейших звёздный британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».