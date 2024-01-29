Расписание презентаций команд Формулы-1 перед сезоном-2024

Все 10 команд Формулы-1 анонсировали свои презентации в преддверии старта нового сезона. Отметим, что не все коллективы покажут новые машины, часть ограничится представлением новых ливрей.
Расписание презентаций команд Ф-1
2 февраля – «Хаас»
5 февраля – «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео»)
5 февраля – «Уильямс»
7 февраля – «Альпин»
8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»)
12 февраля – «Астон Мартин»
13 февраля – «Феррари»
14 февраля – «Мерседес»
14 февраля – «Макларен»
15 февраля – «Ред Булл»
Напомним, победителем минувшего сезона стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вице-чемпионом впервые в карьере стал мексиканец Серхио Перес, также выступающий за «Ред Булл». Замкнул тройку сильнейших звёздный британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».