Экс-инженер «Феррари»: дело Массы может повлиять на спортивные решения в Ф-1

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли высказался о намерении Фелипе Массы оспорить результаты чемпионата 2008 года.

«Фелипе сильно переживает из-за этого. Ни для кого не секрет, что Фелипе – мой хороший друг. Он мне как младший брат. Он испытывает сильные чувства и когда говорит об этом, то очень убедителен в том, что делает это ради справедливости.

Каждый имеет право добиваться своего. В рамках законности, конечно же. Это касается и Фелипе. В деле участвует множество сторон. И я понятия не имею, чем это закончится. Я вскользь слежу за этим, и это всё, на что у меня хватает желания.

В этом есть интерес, потому что произошёл поворот, и как это закончится? Это касается не только спортивных решений, не только в Ф-1, но и прошлого», — сказал Смедли в подкасте The Race F1.