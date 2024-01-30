Хорнер: RB20 не станет революцией

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о разработке болида RB20, который команда представит в нынешнем году.

«Из-за нехватки времени в аэродинамической трубе, хоть мы и начали рано, у нас всё равно было меньше времени на работу, чем у наших соперников. Поэтому нам пришлось быть крайне бережливыми и избирательными с вложениями в RB20, который, и это очевидно, попытается опереться на сильные стороны RB19.

RB20 станет эволюцией, а не революцией. В машине были пересмотрены все аспекты, нам нельзя успокаиваться. Машина во многом является развитием. Мы не изобретаем велосипед», — приводит слова Хорнера официальный сайт Формулы-1.

Ранее в интервью Хорнер высказался о конкурентах «Ред Булл» в сезоне-2024.