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«Уильямс» раскрыл точное время презентации нового болида

«Уильямс» раскрыл точное время презентации нового болида
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Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила точное время презентации своего автомобиля на сезон-2024. Как следует из сообщения пресс-служба, мероприятие начнётся в 14:40 GMT (17:40 мск). Фанаты смогут посмотреть презентацию в официальном приложении и на сайте гоночного коллектива.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Уильямс» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Команда из Великобритании набрала 28 очков, опередив в таблице «Альфа Таури», «Альфа Ромео» и «Хаас». Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».

Отметим, что «Уильямс» сохранил состав пилотов. За команду продолжат выступать Александер Албон, занявший 13-е место в личном зачёте, и Логан Сарджент, оказавшийся на 21-й строчке таблицы с единственным набранным очком.

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