Первый Зимний кубок РДС в Москве: лучшие фотографии

19 и 20 января Москве прошёл первый в истории Зимний кубок РДС, который дал официальный старт сезону состязаний под эгидой Российской Дрифт Серии. Двухдневный уикенд профессионального дрифта впервые принял Олимпийский комплекс «Лужники». «Чемпионат» предлагает подборку из нескольких десятков фотографий с прошедшего мероприятия.

Зимний дрифт – один из самых популярных и доступных видов автоспорта на территории Российской Федерации. Это безопасные соревнования на небольших скоростях, которые лучше всего подходят для оттачивания различных спортивных навыков. Скользкое покрытие даёт возможность легко срывать автомобиль в занос, но при этом требует максимального контроля над транспортным средством.