Попов — о контракте Расселла: пошли вопросы, а так ли он хорош, как казалось?

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о составе пилотов ведущих команд Формулы-1, отметив проблемы «Мерседеса».

«У трёх из четырёх ведущих команд есть топ-пилот на много-много лет вперёд: в «Ред Булл» – Ферстаппен, в «Феррари» – Леклер, в «Макларене» – Норрис. А кто у нас остаётся? «Мерседес»!

Да, недавно в команде объявили о подписании новых двухлетних контрактов с Хэмилтоном и Расселлом. Но получается, что ни Льюис, ни Джордж на длительную перспективу не подписаны. В ситуации с Хэмилтоном это ещё можно объяснить возрастом, ведь ему только что исполнилось 39 лет. Но что насчёт Расселла? Казалось бы, зафиксируйте молодого гонщика на много лет вперёд.

В первом сезоне в «Мерседесе» у Джорджа всё было отлично, на второй год он просел, а Льюис, наоборот, показал, кто в доме хозяин. И в таких условиях уже пошли вопросы, а так ли хорош Расселл, как казалось? Он ли будущее «Мерседеса» на ближайшие семь-восемь лет? Надо ли его подписывать на такой долгий срок?

Казалось, что «Мерседес» стабильнее всех в плане коллектива, а теперь получается наоборот. Три другие команды подписали как минимум одного гонщика на долгую перспективу, а они пока ждут и думают», – рассказал Попов в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.