Култхард обеспокоен доминированием «Ред Булл» и Ферстаппена в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард, ныне являющийся экспертом, поделился мыслями о доминировании «Ред Булл» и гонщика команды Макса Ферстаппена в Ф-1.

«Есть одна фраза: «Если вы знакомы со звездой, она для вас горит не так ярко». В спорте подобный принцип тоже работает. Постоянный успех как бы лишает волшебства ваши победы. В спорте мы ищем вдохновение, возможность для прогресса. Когда все победы достаются одной команде, остальных это просто лишает надежды», – приводит слова Култхарда De Telegraaf.

Отметим, что в сезоне-2023 пилоты «Ред Булл» победили во всех Гран-при за исключением этапа в Сингапуре, в котором победу одержал испанец Карлос Сайнс («Феррари»). Макс Ферстаппен, в свою очередь, стал победителем личного зачёта пилотов.