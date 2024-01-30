Отмар Зафнауэр — о переговорах с «Андретти»: сказал, что хотел бы помочь им

Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр сообщил о переговорах с Майклом Андретти по поводу работы в одноимённой команде в случае её появления на стартовой решётке Формулы-1.

«У меня было несколько разговоров с Майклом Андретти, он звонил мне ещё до того, как я присоединился к «Альпин», и я говорил ему, что хотел бы ему помочь. Но сначала им нужно получить одобрение на участие в Формуле-1, потому что без этого решения я не смогу помочь им. Если им разрешат выступать, я смогу обсудить их участие, начало работы и шаги, направленные на развитие.

С первых дней работы в «БАРе» я знаю, что нельзя начать с нуля, нанять 900 человек и рассчитывать, что вы добьётесь всего за год. Компетентных сотрудников, чьи контракты истекают, вам не будет достаточно. Это просто невозможно.

Это может показаться эгоистичным, но я считаю, что хорошо работал в «Альпин» и вносил правильные изменения. Я видел, как новые руководители команд вносят изменения только ради изменений, они хотят показать владельцам, что они активно работают, внося изменения к лучшему. Но проблема в том, что они часто не понимают тех изменений, которые вносят. Когда вы попадаете в такую ситуацию, как в «Альпин», вам сначала нужно глубоко проанализировать положение и понять, что у вас складывается хорошо, а что нужно изменить, но вы не можете сделать это в одночасье.

Руководство «Альпин» хотело добиться успеха быстрее, чем это было возможно. Я рассказал им, что мы можем сделать, но они ответили, что у них нет на это времени. Похоже, они не понимают, что требуется время, чтобы изменить культуру и получить новые навыки там, где нам их не хватало», — приводит слова Зафнауэра Motor Sport Magazine.