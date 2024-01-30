Алексей Попов: подписание Леклера сразу ударило по Сайнсу

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о ситуации с новым контрактом испанского гонщика Карлоса Сайнса-младшего и «Феррари».

«Что касается Сайнса. Подписание Леклера сразу ударило по Сайнсу, потому что поговаривали, что он хочет долгий контракт, но в итоге получилось так, что Шарлю его дали, а Карлосу нет. И Карлоса уговаривают подписать новый контракт до начала сезона, чтобы потом спокойно выступать весь год. В «Феррари» хотели предложить Карлосу всего лишь контракт на один сезон, сам он хотел подписать продолжительный договор, сейчас уже поговаривают, что они могут сойтись на двух сезонах, не считая 2024 года.

Если Сайнс подпишет контракт на сезоны-2025 и 2026, то в «Ауди» он не попадает. Если бы они ещё, наверное, могли пропустить сезон-2025, учитывая, что его можно назвать подготовительным, так как они будут выступать не под своим названием, то пропустить первый же «свой» сезон было бы странно. Если Карлос продлит контракт на два года, то практически лишится шансов на переход в «Ауди».

Ему придётся поломать голову. Возможно, ему стоит подумать о том, что сейчас он на подъёме и в «Ауди» хотят его видеть, а что будет дальше, мы не знаем», — рассказал Попов в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.