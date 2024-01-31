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Несколько гонщиков выразили недовольство из-за съёмок фильма об Ф-1 с Брэдом Питтом

Несколько гонщиков выразили недовольство из-за съёмок фильма об Ф-1 с Брэдом Питтом
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Популярный голливудский актёр Брэд Питт, посетивший марафон «24 часа Дайтоны» в рамках съёмок фильма о Формуле-1, вызвал недовольство некоторых пилотов. Поводом для этого послужили меры безопасности, которые были предприняты во время съёмочного процесса. Об этом информирует Grandprix247.

Пилот IndyCar Скотт Маклафлин рассказал, что ему было отказано в доступе к моторхоуму, потому что при себе у него не оказалось удостоверения для въезда. Сообщается, что среди других гонщиков, не понимавших, что происходит, были чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон и пилот IndyCar Колтон Херта.

По сведениям источника, спортсмены жаловались на то, что съёмки не дают им спать по ночам, поскольку начинаются после всех тренировок – уже в позднее время. Баттон и Херта также сообщили, что ещё и проснулись слишком рано из-за съёмочного процесса.

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