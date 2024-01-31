«Удивлены, как легко они пришли». «Андретти» — о найме людей из «Ред Булл» и «Мерседеса»

Технический директор «Андретти» Ник Честер высказался о работе команды по получению места в Формуле-1. Ранее стало известно, что американский гоночный коллектив пригласил специалистов из «Ред Булл», «Феррари», «Мерседеса» и «Макларена».

«Я был в некотором смысле приятно удивлён, насколько легко было привлечь людей к проекту. Каждый сосредоточен на своей области, чтобы продвигать команду вперёд и в итоге добиваться большей производительности. Всё это создаёт прекрасную атмосферу», — приводит слова Честера The Athletic.

Напомним, в октябре прошлого года Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила присоединение новой команды к Формуле-1. При этом некоторые команды «Королевских гонок» высказывались против присоединения к чемпионату нового участника.