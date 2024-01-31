«Они будут легче на 120 кг!» Чандхок — о том, как улучшить нынешние болиды Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок рассказал, что чемпионат мог бы предпринять, чтобы существенно облегчить вес нынешних болидов.

«Честно, это сводит меня с ума! Я уже говорил это прежде и скажу снова: введите моторы V8/V10 на углеродно-нейтральном топливе, уберите батареи и гибрид, уменьшите машины, и это позволит сделать их легче на 120 килограммов!» — написал Чандхок на своей странице в социальных сетях.

Напомним, минимальный вес автомобилей Формулы-1 в 2023 году составлял 798 кг.

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Ранее Чандхок объяснил, почему считает британца Ландо Норриса из «Макларена» лучшим гонщиком Формулы-1, который не одержал ни одной победы в чемпионате.