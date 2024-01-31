Названы примерные зарплаты пилотов Формулы-1 в 2024 году

Издание Speedcafe представило примерную информацию о зарплатах пилотов Формулы 1 в 2024 году. Лидерами по окладам в новом сезоне «Королевских гонок» будут Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Оба, как ожидается, получат по $ 55 млн. Пилот «Феррари» Шарль Леклер, по прогнозам, заработает $ 30 млн в этом году, при этом есть вероятность, что в будущем оклад существенно вырастет и может приблизиться к суммам, которые получают Хэмилтон с Ферстаппеном.

Примерные зарплаты пилотов Формулы-1 в 2024 году по версии Speedcafe:

Льюис Хэмилтон («Мерседес») – $ 55 млн.

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – $ 55 млн.

Шарль Леклер («Феррари») – $ 30 млн.

Ландо Норрис («Макларен») – $ 25 млн.

Джордж Расселл («Мерседес») – $ 13 млн.

Серхио Перес («Ред Булл») – $ 10 млн.

Карлос Сайнс («Феррари») – $ 10 млн.

Валттери Боттас («Стейк») – $ 10 млн.

Эстебан Окон («Альпин») – $ 6 млн.

Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – $ 5 млн.

Пьер Гасли («Альпин») – $ 5 млн.

Кевин Магнуссен («Хаас») – $ 5 млн.

Оскар Пиастри («Макларен») – $ 3 млн.

Александер Албон («Уильямс») – $ 3 млн.

Даниэль Риккардо («РБ») – $ 2 млн.

Лэнс Стролл («Астон Мартин») – $ 2 млн.

Нико Хюлькенберг («Хаас») – $ 2 млн.

Гуаньюй Чжоу («Стейк») – $ 2 млн.

Юки Цунода («РБ») – $ 1 млн.

Логан Сарджент («Стейк») – $ 1 млн.