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«Стейк» объявил о подписании перспективного юниора на роль резервного пилота

«Стейк» объявил о подписании перспективного юниора на роль резервного пилота
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Стейк» сообщила о подписании контракта с гонщиком из Барбадоса Зейном Мэлоуни.

«Академия «Заубера» намерена и дальше расширять список молодых талантов в 2024 году, и Зейн Мэлоуни объявлен новым участником программы развития пилотов команды. Молодой барбадосец также возьмёт на себя роль резервного пилота команды «Стэйк» на нескольких Гран-при в сезоне Формулы-1 2024 года, разделив обязанности резервиста с другим пилотом Академии Тео Пуршером», — сообщается в официальном пресс-релизе команды.

В минувшем сезоне Мэлоуни выступал в Формуле-2, представляя команду Rodin Carlin. По итогам сезона Мэлоуни занял 10-е место в личном зачёте пилотов Формулы-2, заработав 96 очков.

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Источник: «Стейк» не намерен продлевать контракты Боттаса и Чжоу на 2025 год
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