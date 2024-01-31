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В Ф-1 заявили, что «Андретти» отказалась от посещения штаб-квартиры и обсуждения заявки

В Ф-1 заявили, что «Андретти» отказалась от посещения штаб-квартиры и обсуждения заявки
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Пресс-служба Формулы-1 сообщила, что руководство команды «Андретти» проигнорировало приглашение в штаб-квартиру «Королевских гонок», чтобы лично обсудить их заявку на участие.

«Имея возможность рассмотреть некоторые пункты заявки вместе с нашими собственными комментариями, мы впоследствии написали руководству «Андретти» 12 декабря 2023 года, пригласив их на личную встречу в нашем офисе, чтобы Заявитель мог лично представить свою заявку, но в команде никак не отреагировали на это предложение», — отмечается в заявлении Формулы-1.

Напомним, сегодня, 31 января, стало известно, что Формула-1 отклонила заявку «Андретти» на участие в чемпионате мира начиная с 2025 года. При этом ранее коллектив получил предварительное одобрение на вступление от Международной автомобильной федерации.

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