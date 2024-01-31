Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Култхард рассказал, как принял решение завершить карьеру, и сравнил её с отношениями

Култхард рассказал, как принял решение завершить карьеру, и сравнил её с отношениями
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о том, в какой момент принял решение завершить карьеру.

«Когда я сел за руль болида на предсезонных тестах 2008 года, я просто понял, что больше ничего не чувствую.

Новая машина в начале сезона всегда позволяет тебе возлагать на неё надежды и ожидания. Ведь, в отличие от других видов спорта, в гонках очень важна машина, потому что без неё ты не сможешь выступать и побеждать.

В тот день я понял, что моя машина не претендует на то, чтобы стать победителем, тогда я потерял всю свою мотивацию и настрой.

Моё объявление о завершении карьеры? На самом деле, это очень похоже на отношения. Вы никогда не можете представить, что вы разрушите эти отношения, пока не поймёте, что больше не хотите в них находиться. Так что вместо депрессии на самом деле я тогда почувствовал себя свободным», — приводит слова Култхарда Speedweek.

Материалы по теме
Култхард обеспокоен доминированием «Ред Булл» и Ферстаппена в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android