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«Андретти» опубликовала заявление о решении Формулы-1, выразив несогласие

«Андретти» опубликовала заявление о решении Формулы-1, выразив несогласие
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Пресс-служба «Андретти» опубликовала новое заявление, посвящённое решению руководства Формулы-1 не допускать команду на стартовую решётку в 2025 году.

«Мы ознакомились с информацией, которую представила Формула-1, и категорически с ней не согласны. Мы являемся успешной организацией, которая привержена идее создания американской заводской команды Формулы-1, способной соревноваться бок о бок с лучшими в мире.

Мы гордимся тем значительным прогрессом, которого мы уже достигли в разработке конкурентоспособного автомобиля и силового агрегата. Наша работа продолжится в том же темпе.

«Андретти» также выражает признательность и благодарность всем болельщикам, которые поддерживали нас», — говорится в сообщении «Андретти».

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