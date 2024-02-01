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«Мы определим следующие шаги». ФИА отреагировала на недопуск «Андретти» в Формулу-1

«Мы определим следующие шаги». ФИА отреагировала на недопуск «Андретти» в Формулу-1
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Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявление, посвящённое решению руководства Формулы-1 не допускать команду «Андретти» на стартовую решётку в 2025 году.

«ФИА приняла к сведению заявление руководства Формулы-1, посвящённое тому, что в чемпионате не заинтересованы в присоединении ещё одной команды. Мы обсудим этот вопрос, чтобы определить следующие шаги», — говорится в сообщении, представленном пресс-службой ФИА.

Напомним, накануне, 31 января, стало известно, что Формула-1 отклонила заявку «Андретти» на участие в чемпионате мира начиная с 2025 года. При этом ранее коллектив получил предварительное одобрение на вступление от специальной комиссии Международной автомобильной федерации.

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