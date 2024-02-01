Источник допустил, что Хэмилтон будет представлять «Феррари» уже в сезоне-2024

Семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может присоединиться к «Феррари» уже перед стартом предстоящего сезона, а не в 2025 году, как сообщалось ранее. Об этом пишет издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Хэмилтон подписал контракт с итальянской командой, но вопрос начала его выступлений в составе «Феррари» остаётся открытым. Сообщается, что не исключается вариант, при котором Хэмилтон будет объявлен боевым пилотом «Феррари» на сезон-2024 уже сегодня и заменит в итальянской команде Карлоса Сайнса-младшего.

В прошлом сезоне Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов).