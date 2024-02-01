«Хэмилтон и Леклер в алом цвете – это история!» Брандл – о Льюисе в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель Мартин Брандл высказался на тему ожидаемого перехода гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Ранее сообщалось, что об этом событии могут объявить уже сегодня, 1 февраля, или до конца недели. Контракт может вступить в силу с 2025 года, когда истечёт текущий договор «Феррари» с Карлосом Сайнсом, а Хэмилтон получит право покинуть «Мерседес».

«Я с таким нетерпением жду этого! Мы просили об этом годами, но было похоже, что Льюис на всю жизнь останется с «Мерседесом», он всё время опровергал возможность перехода. Хэмилтон и Леклер в алом цвете — это история!» — написал Брандл у себя в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что на свежем постере нового спонсора «Феррари» обнаружен гоночный номер Хэмилтона.