«В чём логика «Феррари»? Чандхок высказался на тему перехода Хэмилтона в «Скудерию»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился мыслями относительно ожидаемого перехода семикратного чемпиона мира, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду «Феррари». Ранее сообщалось, что об этом событии могут объявить 1 февраля или до конца недели. Контракт может вступить в силу с 2025 года.

«Я пытался понять: «Где логика в действиях «Феррари»? Возможно, её и нет. У Льюиса больше денег, чем он когда-либо мог потратить. Он не выигрывал гонки более двух лет, и, возможно, его сердце хотело нового вызова. Выиграть восьмой титул вместе с «Феррари» было бы невероятным наследием!» — написал бывший пилот Формулы-1.