Хилл: Хэмилтон руководствуется чутьём, как и при переходе из «Макларена» в «Мерседес»

Чемпион Формулы-1 сезона-1996, британец Деймон Хилл отреагировал на новость о переходе своего соотечественника, семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» перед стартом сезона-2025.

«У Льюиса есть настоящий инстинкт гонщика, выражающийся в том, что он отлично чувствует, в какую сторону дует ветер, и я думаю, что он, возможно, действует, руководствуясь своим чутьём, точно так же, как он сделал, когда в своё время покинул «Макларен» и перешёл в «Мерседес.

Я думаю, если бы Льюис искренне верил, что его восьмой титул гарантирован или была бы хотя бы 50 процентная вероятность того, что это произойдёт в «Мерседесе», он бы остался.

Вероятно, он слышал одни и те же слова, исходящие от «Мерседеса» в течение слишком многих сезонов, и начал думать: «Пора бы взбодрить мои последние несколько сезонов в Формуле-1», — приводит слова Хилла Sky Sports.

Хэмилтон перешёл в «Мерседес» в 2103 году и завоевал с командой шесть чемпионских титулов.

В прошлом сезоне Льюис занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов).