Оруджев: Хэмилтон в «Феррари» — бизнес-проект, не имеющий ничего общего со спортом

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался об ожидаемом переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Раз все говорят об этом, очевидно, что такое возможно. Моё мнение о таком возможном переходе плохое. Я хочу, чтобы Формула-1 молодела. Хэмилтон — ветеран, который сделал имя в другой команде и ассоциируется с другой командой. Это абсолютный бизнес-проект, не имеющий ничего общего со спортом.

Я не думаю, что Льюис может создать в «Феррари» красивую историю, как это было у Шумахера, когда он пришёл и возродил «Феррари», построил команду. Кажется, сейчас это невозможно сделать с точки зрения пилота. Инженеры есть инженеры, и уровень чемпионата — это не 30 лет назад. Плюс напарник у Хэмилтона будет очень сильный в лице молодого Леклера. Мне кажется, это неинтересно. Зато все поговорили, обсудили — класс.

Если хочет выиграть восьмой титул, то надо было идти в «Ред Булл». «Мерседес» в конце года выглядел лучше «Феррари». Можно взять ещё и подписать Алонсо вместо Леклера, чтобы вернуть 2007 год — только цвет команды другой. Мне не импонирует вся эта история», — сказал Оруджев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.