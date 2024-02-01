«Есть два важнейших вопроса». Чандхок – о переходе Хэмилтона в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок высказался на тему ожидаемого перехода британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду «Феррари». Ранее сообщалось, что немецкий гоночный коллектив во время командного собрания подтвердил переход, который должен произойти в 2025 году.

«На сегодняшний день есть два важнейших вопроса:

1) Почему Льюис потерял доверие к «Мерседесу» после того, как сказал, что хочет провести остаток своей жизни в команде.

2) Какое условие о выходе позволило ему уйти всего через пять месяцев после объявления о новом контракте?» — написал Чандхок на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не посетил собрание команды, где объявили об уходе Хэмилтона в «Феррари».