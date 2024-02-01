«Феррари» объявила о переходе Льюиса Хэмилтона в 2025 году

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» объявила о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Британский гонщик присоединится к «Скудерии» в 2025 году.

«Феррари» рада сообщить, что Льюис Хэмилтон присоединится к команде в 2025 году по многолетнему контракту», — говорится в сообщении «Феррари».

Ранее стало известно, что Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании 2024 года. Руководитель гоночного коллектива Тото Вольф сообщил, что Льюис решил бросить себе новый вызов, и все в команде отнеслись к этому с пониманием.

Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года, за это время он завоевал с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один титул он завоевал с «Маклареном».