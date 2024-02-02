Боттас показал свежее фото из города, где расположена база «Мерседеса»

Пилот «Стейка» Валттери Боттас разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новым фото. Внимание в публикации заслуживает местоположение, которое отметил Валттери. Финн указал, что посетил Брэкли, где располагается база «Мерседеса».

«30.01.2024», — написал Боттас.

Напомним, Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон после чего присоединится к «Феррари». Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул.

Ранее «Чемпионат» предлагал принять участие в опросе, ответив на вопрос о кандидате на место Хэмилтона в «Мерседесе».