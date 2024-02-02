Кого должен взять «Мерседес» на замену Льюису Хэмилтону?

Вчера, 1 февраля, стало известно об уходе из немецкой команды «Мерседес» прославленного британского гонщика Льюиса Хэмилтона. Это должно произойти по окончании 2024 года. В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на вопрос о кандидате на место Хэмилтона в «Мерседесе».

Напомним, в 2025 году Льюис станет гонщиком «Феррари». В «Скудерии» вчера же сообщили, что с британцем они заключили многолетний контракт. Хэмилтон придёт в итальянскую команду на место испанца Карлоса Сайнса.

Ранее о переходе Хэмилтона в «Феррари» мнением поделился бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе. По его словам, на успех этого решения будет влиять автомобиль, который окажется в распоряжении пилота.